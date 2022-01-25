Облак заразился коронавирусом перед матчем с Барселоной

Основной голкипер «Атлетико» Мадрид Ян Облак сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сейчас чемпионат Испании ушел на 2-недельный перерыв, следующий матч «Атлетико» проведет 6 февраля против «Барселоны». У Облака есть неплохие шансы вылечиться и покинуть карантин к тому моменту.

В нынешнем сезоне на счету Облака 30 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он пропустил 38 голов и 8 раз сохранял ворота в неприкосновенности.

Ранее наставник «Атлетико» Диего Симеоне намекнул на уход из клуба.