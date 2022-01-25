Симеоне намекнул на уход из Атлетико

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне не исключил свой уход из клуба в ближайшем будущем:

«Однажды мне придется уйти. Все начинается и заканчивается. Надеюсь, все пройдет справедливо и будет правильным решением для обеих сторон. Не думаю, что дополнительным давлением является тот факт, что я болею за клуб или люблю его.

Я знаю, что нужно побеждать, но я не беру во внимание эго. Я выбираю игроков, которые способны приносить пользу клубу и выполнять задачи».

Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.