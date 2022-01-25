Симеоне намекнул на уход из Атлетико

Главный тренер «Атлетико» Мадрид Диего Симеоне не исключил свой уход из клуба в ближайшем будущем:
«Однажды мне придется уйти. Все начинается и заканчивается. Надеюсь, все пройдет справедливо и будет правильным решением для обеих сторон. Не думаю, что дополнительным давлением является тот факт, что я болею за клуб или люблю его.
Я знаю, что нужно побеждать, но я не беру во внимание эго. Я выбираю игроков, которые способны приносить пользу клубу и выполнять задачи».
Напомним, Симеоне возглавляет «Атлетико» с 2011 года.
Источник — Football Espana
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.