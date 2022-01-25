Игорь СУРКИС: «С Шевченко в сборной поступили по-скотски»

Игорь Суркис считает, что с Андреем Шевченко обошлись очень некрасиво.

«С Шевченко в сборной поступили я бы мягко сказал: неправильно. Хотел сказать по-скотски, но скажу неправильно. Я как человек, который за 20 лет подписал тысячи контрактов с футболистами и разными тренерами, знаю: когда хотят оставить – оставят. То они друг с другом фотографировались и в одно место готовы были поцеловать, а то вдруг найти его не смогли. Это не лезет ни в какие ворота.

Я не говорю, что неправильный путь избрала сборная. Ни в коей мере. Но с таким выдающимся футболистом и человеком так не поступают. Не просто так Президент написал: «Возвращайся в Украину и работай». Не разбрасываются такими людьми.

Временщики, которые пришли и хотят что-то урвать, так поступают с людьми», - сказал Игорь Суркис на ютуб-канале Бомбардир.

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