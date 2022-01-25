Рафаэль НАДАЛЬ: «2 месяца назад не был уверен, что продолжу карьеру»

Испанский теннисист – о выходе в полуфинал Australian Open

  • 25.01.2022 16:28
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Рафаэль НАДАЛЬ: «2 месяца назад не был уверен, что продолжу карьеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым в четвертьфинале Australian Open-2022:

«Не знаю, как мне удалось победить, сил вообще не было. День получился сложным, было жарко. Я не был к этому готов. В концовке матча мне повезло, хотя на старте я играл хорошо.  У меня были проблемы с желудком. Доктор дал лекарство и померил давление – результаты были нормально.

Чувствовал я себя плохо, но всё равно смог победить. Хорошо, что у меня будет два выходных. Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале. Каждый матч – это просто подарок для меня».

В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.

Источник — Eurosport

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