Рафаэль НАДАЛЬ: «2 месяца назад не был уверен, что продолжу карьеру»

Рафаэль Надаль прокомментировал победу над Денисом Шаповаловым в четвертьфинале Australian Open-2022:

«Не знаю, как мне удалось победить, сил вообще не было. День получился сложным, было жарко. Я не был к этому готов. В концовке матча мне повезло, хотя на старте я играл хорошо. У меня были проблемы с желудком. Доктор дал лекарство и померил давление – результаты были нормально.

Чувствовал я себя плохо, но всё равно смог победить. Хорошо, что у меня будет два выходных. Два месяца назад я не был уверен, продолжу ли карьеру, а сейчас я в полуфинале. Каждый матч – это просто подарок для меня».

В полуфинале соперником Надаля будет итальянец Маттео Берреттини.