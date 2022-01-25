Барселона настаивала на операции для Фати, игрок отказался

Форвард выбрал консервативное лечение

  • 25.01.2022 16:06
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Барселона настаивала на операции для Фати, игрок отказался
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

Форвард «Барселоны» Ансу Фати решил отказаться от операции после очередной травмы, которую он получил на прошлой неделе.

У игрока была встреча с представителями медицинского штаба «Барселоны». Врачи пытались убедить Фати согласиться на операцию.

Операция означала бы пропуск 4-6 месяцев, но снижала бы вероятность рецидива в будущем. Убедить Фати не удалось: он выбрал консервативное лечение и пропустит 6-8 недель.

Суммарно в нынешнем сезоне Фати провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, и отличился в них 10 голами и 5 ассистами.

Источник — Sport.es

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