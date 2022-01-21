Барселона снова потеряла своего вундеркинда из-за травмы

Ансу Фати может пропустить два месяца

  • 21.01.2022 19:28
  • 235 просмотров
  • 0 комментариев
Барселона снова потеряла своего вундеркинда из-за травмы
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ансу Фати

«Барселона» официально сообщил о том, что форвард команды Ансу Фати получил травму левого бедра во время матча Кубка Испании против «Атлетика» (поражение 2:3). В том матче он вышел на замену на 61-й минуте, а на 96-й был заменен сам.

По прогнозам врачей, восстановление Фати после травмы может занять до двух месяцев.

Это уже третья травма Фати за последнее время. Осенью он восстановился от тяжелой травмы мениска, из-за которой пропустил почти год, а потом пропустил два месяца из-за повреждения подколенного сухожилия и вернулся лишь в начале январе.

Суммарно в нынешнем сезоне Фати провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, и отличился в них 10 голами и 5 ассистами.

Источник — ФК Барселона

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности