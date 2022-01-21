Барселона снова потеряла своего вундеркинда из-за травмы

«Барселона» официально сообщил о том, что форвард команды Ансу Фати получил травму левого бедра во время матча Кубка Испании против «Атлетика» (поражение 2:3). В том матче он вышел на замену на 61-й минуте, а на 96-й был заменен сам.

По прогнозам врачей, восстановление Фати после травмы может занять до двух месяцев.

Это уже третья травма Фати за последнее время. Осенью он восстановился от тяжелой травмы мениска, из-за которой пропустил почти год, а потом пропустил два месяца из-за повреждения подколенного сухожилия и вернулся лишь в начале январе.

Суммарно в нынешнем сезоне Фати провел 10 матчей за «Барселону» во всех турнирах, и отличился в них 10 голами и 5 ассистами.