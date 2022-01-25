В ночь с 27 на 28 января состоится поединок квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Чили примет национальную команду Аргентины.
Поединок пройдет на стадионе «Мунисипаль» в Каламе. Стартовый свисток прозвучит в 02:15 по киевскому времени.
Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
В прямом эфире поединок Чили – Аргентина покажет польский телеканал TVP Sport.
Источник — Sport.ua
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