Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ-2022 Чили – Аргентина

Поединок состоится в ночь с 27 на 28 января

  • 25.01.2022 14:58
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Где смотреть онлайн матч квалификации ЧМ-2022 Чили – Аргентина
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь с 27 на 28 января состоится поединок квалификации чемпионата мира-2022, в котором сборная Чили примет национальную команду Аргентины. 

Поединок пройдет на стадионе «Мунисипаль» в Каламе. Стартовый свисток прозвучит в 02:15 по киевскому времени.

Чили – Аргентина. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

В прямом эфире поединок Чили – Аргентина покажет польский телеканал TVP Sport.

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Источник — Sport.ua

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