Андрей ПЯТОВ: «То, что у тренеров запланировано, мы обязаны выполнить»

Голкипер «Шахтера» – о подготовке ко второй части сезона

  • 25.01.2022 12:33
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Андрей ПЯТОВ: «То, что у тренеров запланировано, мы обязаны выполнить»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Капитан донецкого «Шахтера» Андрей Пятов рассказал о матче с «Вольфсбергером» (4:1) и рабочем процессе в Турции.

– Твое резюме после матча? Удалось ли выполнить установку главного тренера?
– Честно скажу: второй тайм, наверное, был немного получше, выходили из обороны, а в первом где-то не получалось. Но это нормально, для того и есть такие длинные сборы, чтобы к их концу все были на должном уровне.

– Как оценишь соперника? Чем он был опасен?
– С этой командой встречались года два назад и тогда также столкнулись с высоким прессингом. Я помню тот матч. Мы победили 2:0, по-моему, проведя две контратаки, а они прессинговали очень хорошо, игра у нас не очень получалась. Смотрел, что они на третьем месте в своем чемпионате и ведут борьбу за второе. Хорошая, организованная команда.

– Какое настроение у «Шахтера»? Потихоньку набираете игровые кондиции?
– Все показывают игры. Конечно, много тактики, тренировки бывают разными. То, что у тренеров запланировано, они хотят осуществить, а мы обязаны выполнить. И мы понимаем, что в играх будет легче.

Источник — ФК Шахтер Донецк

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