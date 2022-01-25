Жуниор МОРАЕС: «Понимаем, какой стиль игры от нас требует Де Дзерби»

Нападающий «Шахтера» Жуниор Мораес – о победе над «Вольфсбергером» в первом контрольном поединке команды на сборах в Турции и своей физической форме
– Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. «Шахтер» всегда пытается это делать.
– Какой была установка Роберто Де Дзерби на матч и удалось ли ее выполнить?
– Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер.
– В 2019 году ты также забил гол «Вольфсбергеру», а сегодня записал себе в актив дубль. В приоритете результат или отработка игровых аспектов?
– Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – «Шахтер», так что думаем о победе в любом матче.
– Как оценишь свои кондиции, приближаешься к оптимальной форме?
– В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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