Обсуждали возвращение? Месси в Барселоне встретился с Хави

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси 24 января встретился с главным тренером «Барселоны» Хави.
Как сообщает OnzeTV3, аргентинский нападающий поужинал с Хави, а также полузащитником каталонцев Серхио Бускетсом.
Напомним, что 23 января Месси сыграл за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Реймса» (4:0).
В пресс постояонно появляются слухи, что жена Месси, Антонелла Рокуццо, недовольна жизнью во Франции и хочет вернуться в Барселону.
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