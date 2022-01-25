Обсуждали возвращение? Месси в Барселоне встретился с Хави

Аргентинец поужинал с тренером каталонского клуба, а также Серхио Бускетсом

  • 25.01.2022 11:21
  • 631 просмотр
  • 1 комментарий
Обсуждали возвращение? Месси в Барселоне встретился с Хави
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси 24 января встретился с главным тренером «Барселоны» Хави.

Как сообщает OnzeTV3, аргентинский нападающий поужинал с Хави, а также полузащитником каталонцев Серхио Бускетсом.

Напомним, что 23 января Месси сыграл за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Реймса» (4:0).

В пресс постояонно появляются слухи, что жена Месси, Антонелла Рокуццо, недовольна жизнью во Франции и хочет вернуться в Барселону.

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Комментарии
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    Юрий Карпенко
    online
    Юрий Карпенко, 25.01.2022 11:30
    0
    В Парижі погана кухня?)
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