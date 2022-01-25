Обсуждали возвращение? Месси в Барселоне встретился с Хави

Звездный форвард ПСЖ Лионель Месси 24 января встретился с главным тренером «Барселоны» Хави.

Как сообщает OnzeTV3, аргентинский нападающий поужинал с Хави, а также полузащитником каталонцев Серхио Бускетсом.

Напомним, что 23 января Месси сыграл за ПСЖ в матче чемпионата Франции против «Реймса» (4:0).

В пресс постояонно появляются слухи, что жена Месси, Антонелла Рокуццо, недовольна жизнью во Франции и хочет вернуться в Барселону.

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