Жуниор МОРАЕС: «Очень рад возвращению на поле и хорошему результату»

Нападающий донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес высказался о стартовом поединке своей команды на зимних сборах, в котором «горняки» разгромили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1.

– Я очень счастлив вернуться, проводить сборы, понимая философию игры Де Дзерби, и положительному результату. Рад победе и тому, что хорошо возвращаюсь.

– Когда в последний раз делал дубль?

– Не помню, наверное с «Ворсклой». На сборах иногда бывают такие физически непростые матчи. Нужно поздравить молодых ребят, которые сегодня вышли на поле. Все они были сконцентрированы и шли к победе.

У Винисиуса Тобиаса очень большой потенциал. Мы прекрасно понимаем его желание учиться чему-то новому, расти и становиться частью команды. Поэтому его можно только поздравить, - сказал Мораес.

Напомним, что первую часть сезона «Шахтер» завершил в статусе лидера чемпионата, имея в активе 47 очков.