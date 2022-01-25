Андрей ПЯТОВ: «Не стоит делать каких-то выводов по этой игре»

Вратарь «Шахтера» – о победе над «Вольфсбергером»

  • 25.01.2022 10:19
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  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Не стоит делать каких-то выводов по этой игре»
© Instagram. Андрей Пятов

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на зимних сборах, в котором «горняки» разгромили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1.

«Винисиус очень понравился. Сегодня отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил. А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.

Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит. Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру», - сказал Пятов.

Свой следующий поединок на зимних сборах «горняки» проведут 28 января против «Шахтера» из Солигорска.

Источник — Футбол 1/2/3

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Ivan Vismutenko
    online
    Ivan Vismutenko, 25.01.2022 11:46
    0
    Выводы будет делать тренер, а у нас только впечатления. И они приятные.
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