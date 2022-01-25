Андрей ПЯТОВ: «Не стоит делать каких-то выводов по этой игре»

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился впечатлениями от первого матча своей команды на зимних сборах, в котором «горняки» разгромили австрийский «Вольфсбергер» со счетом 4:1.

«Винисиус очень понравился. Сегодня отдал две голевые, быстрый парень. Он молодец, приятно удивил. А наша молодежь уже опытная, раз зрители их любят и дают какие-то призы. Пускай доказывают это на поле. Сегодня они молодцы, хорошо сыграли.

Это была первая игра на сборах. У каждого сейчас разная функциональная готовность, поэтому каких-то выводов делать не стоит. Каждый готов по-разному, но главное, что мы показали характер и игру», - сказал Пятов.

Свой следующий поединок на зимних сборах «горняки» проведут 28 января против «Шахтера» из Солигорска.