Днепр-1 хочет выкупить Кравченко у Динамо

«Днепр-1» хочет усилить свой состав защитником «Динамо» Никитой Кравченко. В данный момент игрок выступает за клуб на правах аренды.
Как сообщает источник, «Динамо» и «Днепр-1» пока не вели переговоры о трансфере.
Ожидается, что клубы начнут переговоры в конце сезона.
В этом чемпионате Кравченко сыграл 14 матчей в УПЛ, сделал 4 ассиста.
Ранее «Днепр-1» арендовал другого игрока «Динамо» Романа Вантуха.
Источник — Циганик LIVE
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