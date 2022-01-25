Днепр-1 хочет выкупить Кравченко у Динамо

24-летний защитник может стать полноценным игроком днепрян

  • 25.01.2022 09:18
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Днепр-1 хочет выкупить Кравченко у Динамо
© СК Днепр-1

«Днепр-1» хочет усилить свой состав защитником «Динамо» Никитой Кравченко. В данный момент игрок выступает за клуб на правах аренды.

Как сообщает источник, «Динамо» и «Днепр-1» пока не вели переговоры о трансфере.

Ожидается, что клубы начнут переговоры в конце сезона.

В этом чемпионате Кравченко сыграл 14 матчей в УПЛ, сделал 4 ассиста.

Ранее «Днепр-1» арендовал другого игрока «Динамо» Романа Вантуха.

Источник — Циганик LIVE

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