Роналду рискует недополучить 25% зарплаты в Манчестер Юнайтед

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в конце этого сезона может потерять часть зарплаты.
Как сообщает источник, в контракте 36-летнего футболиста есть пункт, в котором его зарплата может снизится на 25% в случае, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2021/22.
Сейчас Роналду получает в неделю 458 тысяч евро. В случае снижения зарплаты он будет зарабатывать 345 тысяч.
Роналду сыграл 18 матчей в нынешнем чемпионате АПЛ, где забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 4-м месте.
Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».
Источник — The Athletic
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