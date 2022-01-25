Роналду рискует недополучить 25% зарплаты в Манчестер Юнайтед

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в конце этого сезона может потерять часть зарплаты.

Как сообщает источник, в контракте 36-летнего футболиста есть пункт, в котором его зарплата может снизится на 25% в случае, если «Манчестер Юнайтед» не попадет в топ-4 АПЛ по итогам сезона-2021/22.

Сейчас Роналду получает в неделю 458 тысяч евро. В случае снижения зарплаты он будет зарабатывать 345 тысяч.

Роналду сыграл 18 матчей в нынешнем чемпионате АПЛ, где забил 8 мячей и отдал 3 голевые передачи. В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» идет на 4-м месте.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть «Манчестер Юнайтед».