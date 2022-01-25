ЕЗЕРСКИЙ: «Шевченко поставил на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру»

Специалист – о возможном назначении Андрея Шевченко на пост наставника сборной Польши

  • 25.01.2022 04:42
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ЕЗЕРСКИЙ: «Шевченко поставил на весы свою дальнейшую тренерскую карьеру»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший защитник сборной Украины Владимир Езерский прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

«Похоже, Андрею Шевченко понравились такие вызовы. Несколько месяцев назад он согласился возглавить аутсайдера Серии А – «Дженоа», однако долго в Италии не задержался.

Теперь вот очередной вызов. И снова в непростой момент, нужно быть очень уверенным в своих силах, чтобы решиться стать у руля «Кадры» перед самыми важными поединками в борьбе за путевку в финальную часть чемпионата мира. Остается надеяться, что Андрей Шевченко все хорошенько взвесил и уже владеет информацией о возможностях своих новых подопечных. Ведь на кону и его дальнейшая тренерская карьера.

К сожалению, мы не владеем информацией о ходе переговоров Шевченко с руководством польского футбольного союза, неизвестно, на какой срок ему предлагают контракт, кто войдет в тренерский штаб, какое влияние будут иметь результаты раунда плей-офф в борьбе за путевку в Катар.

Поэтому пока лучше запастись терпением и дождаться официальной информации о новом рулевом «Кадры», а уже потом, что-то комментировать», - сказал Езерский.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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