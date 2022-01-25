Артур АВАГИМЯН: «Соперник был физически готов лучше нас»

Вингер «Александрии» Артур Авагимян высказался о контрольном матче против польского «Заглембе» (1:2). В этом поединке игрок отличился забитым голом.
«Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас. Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно», - сказал Авагимян.
Свой следующий матч на зимних сборах «Александрия» проведет 26 января против польского «Гурника».
Источник — Футбол 1/2/3
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