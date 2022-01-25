Артур АВАГИМЯН: «Соперник был физически готов лучше нас»

Новичок «Александрии» – о поражении от «Заглембе»

  • 25.01.2022 02:39
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Артур АВАГИМЯН: «Соперник был физически готов лучше нас»
© ФК Александрия. Артур Авагимян

Вингер «Александрии» Артур Авагимян высказался о контрольном матче против польского «Заглембе» (1:2). В этом поединке игрок отличился забитым голом.

«Было немного тяжело в плане физики, дыхания, но в целом нормально. У поляков уже через неделю начинается чемпионат, они физически готовы лучше нас. Был очень сильный ветер, так что для первой игры было сложно», - сказал Авагимян.

Свой следующий матч на зимних сборах «Александрия» проведет 26 января против польского «Гурника».

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности