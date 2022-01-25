Эшли Барти – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник первая ракетка мира Эшли Барти продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/4 финала австралийка встретится с американкой Джессикой Пегулой (№21 WTA). Матч пройдет первым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется не ранее 10:00 по Киеву.



Ранее теннисистки играли один раз, победила Барти.



В следующем раунде победительница встречи сразится против Барборы Крейчиковой из Чехии (№4 WTA) или Мэдисон Киз из США (№51 WTA).

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