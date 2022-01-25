Владислав ВАНАТ: «С каждым матчем мне доверяют все больше»

Форвард «Черноморца» спас свою команду от поражения в контрольном поединке

  • 25.01.2022 02:20
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Владислав ВАНАТ: «С каждым матчем мне доверяют все больше»
© ФК Черноморец. Владислав Ванат

Нападающий одесского «Черноморца» Владислав Ванат высказался после контрольного матча против «Дриты» (1:1), представляющей Косово.

«Чувствую себя хорошо. Через игры подвожу себя к хорошей физической форме. С каждым матчем мне все больше доверяют играть в товарищеских играх, и все уже намного лучше, чем было тогда, когда я приехал. Вачиберадзе заработал пенальти, а Путря попросил, чтобы я пробил. Я забил, так что все хорошо», - сказал Ванат.

Свой следующий матч на зимних сборах «Черноморец» проведет 26 января против македонского «Шкупи».

Источник — Футбол 1/2/3

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