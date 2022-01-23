Ванат забил, Черноморец сыграл вничью

«Черноморец» на сборе в Турции провел второй матч за два дня. После вчерашней победы над «Приштиной» команда Романа Григорчука сыграла вничью с командой «Дрита» (Косово).

Гол в составе одесситов забил форвард Владислав Ванат, который только недавно вернулся в расположение «Черноморца».

Черноморец - Дрита 1:1

Голы: Ванат, 80 (с пен)

Черноморец: 1. Варакута, 37. Дубко (5. Ларин, 46), 6. Кадири (14. Кравченко, 46), 21 Бобко (капитан) (45. Брагару, 75), 9. Путря, 97. Михайленко, 8. Вачиберадзе, 23. Эрнандес, 11. Штогрин, 7. Цитаишвили, 33. Петков (74. Ванат, 46)