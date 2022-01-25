Довбик стал самым высокооплачиваемым в Днепре-1, Чуже покинул клуб

Лучший бомбардир украинской Премьер-лиги Артем Довбик стал самым высокооплачиваемым игроком «Днепра-1».

В то же время разгрузил зарплатную ведомость клуба хорват Марио Чуже, отметившийся двумя голами и двумя ассистами в 14 матчах этого сезона.

Напомним, Довбик в этом сезоне провел 18 поединков, в которых забил 14 мячей и сделал 5 ассистов.

Ранее Йовичевич оценил возможный переход Коноплянки в «Днепр-1».