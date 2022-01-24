Шевченко под вопросом. Поляки не собираются платить Дженоа компенсацию

Игорь Цыганык рассказал о ситуации с возможным трудоустройством тренера

  • 24.01.2022 22:29
  • 2770 просмотров
  • 7 комментариев
Шевченко под вопросом. Поляки не собираются платить Дженоа компенсацию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Журналист Игорь Цыганык в программе Цыганик Live рассказал о ситуации с возможным трудоустройством Андрея Шевченко в сборной Польши:

«У президента Футбольного союза Польши Цезари Кулеши был разговор с Андреем Шевченко, при котором он предложил украинцу возглавить польскую команду. Но сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решен вопрос с «Дженоа».

Кулеш должен выбрать нового наставника до 31 января. Шевченко сказал, что вряд ли сможет решить вопрос с «Дженоа» до этой даты. Но если это удастся, он готов рассматривать предложение возглавить сборную Польши.

На сегодняшний момент Шевченко не имеет права расторгнуть контракт с «Дженоа». Руководство генуэзского клуба должно нарисовать дорожную карту, как именно оно будет расходиться с украинским наставником: либо будет продолжать выплачивать ему деньги в полном объеме, либо попытается расторгнуть сделку и предложить компенсацию. Сейчас мяч на стороне «Дженоа».

Поляки не собираются платить «Дженоа» компенсацию за Шевченко.

Шевченко интересовались другие клубы, но до конкретных разговоров дело не дошло. Сейчас ему нужно решить вопрос с «Дженоа».

Является ли Шевченко для Цезаря Кулеши основным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши? Да, но есть определенные обстоятельства, которые могут повлиять на то, что этого не произойдет.

Хочет ли сам Шевченко? Вопрос риторический. Каждый человек желает работать. Ему было бы интересно поехать на чемпионат мира. У поляков достаточно хорошая команда. Тем более, что ближайший поединок у них против нашего заклятого врага».

В марте состоится плей-офф ЧМ-2022 за выход в финальный раунд. В полуфинале плей-офф Польша сыграет 24 марта на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.

Источник — Циганик LIVE

(26 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    nivava
    nivava, 24.01.2022 22:48
    +2
    Killer, 24.01.2022 22:33
    Так он вроде подтвердил уже, что отправляется в Польшу
    Він може стверджувати шо собі схоче, а Дженоа трематиме його у заручниках...
    Ах-ха-хах....
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    bassofon
    bassofon, 24.01.2022 23:02
    0
    Циганик - это как та бабка на лавке у подъезда, что то проведала, все остальное додумала.
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    kaka
    kaka, 24.01.2022 22:49
    0
    думаю Польша с таким пофигизмом пролетит Мордовии
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    joytok⚽️
    online
    joytok⚽️, 24.01.2022 22:43
    -1
    Хоть бы Максим Калиниченко оказался прав.
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    Killer
    online
    Killer, 24.01.2022 22:33
    -1
    Так он вроде подтвердил уже, что отправляется в Польшу
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    dadaali177188
    online
    dadaali177188, 24.01.2022 23:08
    -2
    всё так науевертено, дженоа уволила, но не отпускает! а науя оно ей нужно, на балласте держать тренера???
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    Алексей Голяченко
    Алексей Голяченко, 24.01.2022 22:55 (изменен)
    -3
    Думаю в скором времени все узнаем. Тут осталось всего не чего, полякам нужно принять решение.
    А сама ситуация похожая как у Реброва
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