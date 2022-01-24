Шевченко под вопросом. Поляки не собираются платить Дженоа компенсацию

Журналист Игорь Цыганык в программе Цыганик Live рассказал о ситуации с возможным трудоустройством Андрея Шевченко в сборной Польши:

«У президента Футбольного союза Польши Цезари Кулеши был разговор с Андреем Шевченко, при котором он предложил украинцу возглавить польскую команду. Но сам Шевченко сказал, что на данном этапе у него не решен вопрос с «Дженоа».

Кулеш должен выбрать нового наставника до 31 января. Шевченко сказал, что вряд ли сможет решить вопрос с «Дженоа» до этой даты. Но если это удастся, он готов рассматривать предложение возглавить сборную Польши.

На сегодняшний момент Шевченко не имеет права расторгнуть контракт с «Дженоа». Руководство генуэзского клуба должно нарисовать дорожную карту, как именно оно будет расходиться с украинским наставником: либо будет продолжать выплачивать ему деньги в полном объеме, либо попытается расторгнуть сделку и предложить компенсацию. Сейчас мяч на стороне «Дженоа».

Поляки не собираются платить «Дженоа» компенсацию за Шевченко.

Шевченко интересовались другие клубы, но до конкретных разговоров дело не дошло. Сейчас ему нужно решить вопрос с «Дженоа».

Является ли Шевченко для Цезаря Кулеши основным кандидатом на должность главного тренера сборной Польши? Да, но есть определенные обстоятельства, которые могут повлиять на то, что этого не произойдет.

Хочет ли сам Шевченко? Вопрос риторический. Каждый человек желает работать. Ему было бы интересно поехать на чемпионат мира. У поляков достаточно хорошая команда. Тем более, что ближайший поединок у них против нашего заклятого врага».

В марте состоится плей-офф ЧМ-2022 за выход в финальный раунд. В полуфинале плей-офф Польша сыграет 24 марта на выезде против России, а победитель пары затем встретится со Швецией или Чехией.