ВИДЕО. Эффектный гол пяткой! Мораес шикарно отметил свое возвращение

Форвард «Шахтер» более полгода не играл из-за разрыва крестообразной связки

  • 24.01.2022 21:48
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ВИДЕО. Эффектный гол пяткой! Мораес шикарно отметил свое возвращение
© ФК Шахтер Донецк

24 января в товарищеском матче донецкий «Шахтер» провел свой первый спарринг на сборах в Турции. «Горняки» переиграли австрийский клуб «Вольфсбергер» (4:1).

Шикарный гол забил Жуниор Мораес, пяткой отправив мяч в ворота после углового.

Натурализованный игрок шикарно отметил свое возвращение в основной состав донецкого клуба. Мораес пропустил больше семи месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.

ВИДЕО. Эффектный гол пяткой. Мораес шикарно отметил свое возвращение

Источник — Sport.ua

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