24 января в товарищеском матче донецкий «Шахтер» провел свой первый спарринг на сборах в Турции. «Горняки» переиграли австрийский клуб «Вольфсбергер» (4:1).
Шикарный гол забил Жуниор Мораес, пяткой отправив мяч в ворота после углового.
Натурализованный игрок шикарно отметил свое возвращение в основной состав донецкого клуба. Мораес пропустил больше семи месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена.
ВИДЕО. Эффектный гол пяткой. Мораес шикарно отметил свое возвращение
Источник — Sport.ua
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