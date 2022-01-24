Барселона интересуется защитником Ювентуса

«Барселона» продолжает поиски усиления на позицию левого защитника. Приоритетной кандидатурой для клуба является Николас Тальяфико из «Аякса», однако голландский клуб не хочет отпускать его в аренду.

«Барселона» обратила свое внимание на защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. 30-летний бразилец больше не является незаменимым для главного тренера команды Массимильяно Аллегри. «Ювентус» готов отпустить защитника за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Алекса Сандро 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.