Барселона интересуется защитником Ювентуса

Алекс Сандро может продолжить карьеру в Испании

  • 24.01.2022 21:50
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Барселона интересуется защитником Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс Сандро

«Барселона» продолжает поиски усиления на позицию левого защитника. Приоритетной кандидатурой для клуба является Николас Тальяфико из «Аякса», однако голландский клуб не хочет отпускать его в аренду.

«Барселона» обратила свое внимание на защитника «Ювентуса» Алекса Сандро. 30-летний бразилец больше не является незаменимым для главного тренера команды Массимильяно Аллегри. «Ювентус» готов отпустить защитника за 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету Алекса Сандро 1 гол и 1 ассист в 27 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Источник — Corriere dello Sport

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