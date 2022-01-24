Жуниор МОРАЕС: «Прекрасно понимаем, какой стиль требует от нас Мистер»

Форвард «Шахтера» - о победе над «Вольфсбергером»

  • 24.01.2022 20:09
  • 408 просмотров
  • 2 комментария
Жуниор МОРАЕС: «Прекрасно понимаем, какой стиль требует от нас Мистер»
© ФК Шахтер Донецк. Жуниор Мораес

Игрок «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу 4:1 над «Вольфсбергером» в контрольном матче:

«Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. «Шахтер» всегда пытается это делать. Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер.

Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – «Шахтер», так что думаем о победе в любом матче. В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам».

Источник — ФК Шахтер Донецк

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 24.01.2022 20:26
    -1
    З перемогою! Але головне без травм, результат на зборах не важливий
    Ссылка
    Face Control
    online
    Face Control, 24.01.2022 20:16
    -2
    Лучшие!
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