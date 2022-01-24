Жуниор МОРАЕС: «Прекрасно понимаем, какой стиль требует от нас Мистер»

Игрок «Шахтера» Жуниор Мораес прокомментировал победу 4:1 над «Вольфсбергером» в контрольном матче:

«Мы счастливы! Это первая игра на сборах, и очень важно начать с победы. «Шахтер» всегда пытается это делать. Так как поединок первый, много времени уделялось тактике и позиционированию. Мы очень много тренируемся и уже прекрасно понимаем, какой стиль игры от нас требует Мистер.

Несомненно, нужно отрабатывать некоторые игровые моменты, чтобы в них прибавить. Но мы – «Шахтер», так что думаем о победе в любом матче. В физическом состоянии еще предстоит во многом прибавить. Я немало работал в отпуске и сейчас тружусь очень усердно, потихоньку возвращаясь в свое нормальное состояние и радуясь результатам».