ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер Интера заразился коронавирусом

«Интер» официально сообщил о том, что главный тренер Симоне Индзаги заразился коронавирусом. 45-летний специалист отправился на карантин и в ближайшее время будет руководить командой дистанционно.
Отметим, что сейчас в Серии А наступила 2-недельная пауза, которая для «Интера» завершится 6 февраля дерби против «Милана».
На данный момент «Интер» лидирует в Серии А с 4-очковым преимуществом над «Наполи» и «Миланом» и матчем в запасе. В субботу чемпионы Италии обыграли «Венецию» 2:1.
Источник — ФК Интер
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