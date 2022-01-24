ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер Интера заразился коронавирусом

«Интер» официально сообщил о том, что главный тренер Симоне Индзаги заразился коронавирусом. 45-летний специалист отправился на карантин и в ближайшее время будет руководить командой дистанционно.

Отметим, что сейчас в Серии А наступила 2-недельная пауза, которая для «Интера» завершится 6 февраля дерби против «Милана».

На данный момент «Интер» лидирует в Серии А с 4-очковым преимуществом над «Наполи» и «Миланом» и матчем в запасе. В субботу чемпионы Италии обыграли «Венецию» 2:1.