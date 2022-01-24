ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер Интера заразился коронавирусом

Симоне Индзаги отправился на карантин

  • 24.01.2022 19:50
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  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Главный тренер Интера заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

«Интер» официально сообщил о том, что главный тренер Симоне Индзаги заразился коронавирусом. 45-летний специалист отправился на карантин и в ближайшее время будет руководить командой дистанционно.

Отметим, что сейчас в Серии А наступила 2-недельная пауза, которая для «Интера» завершится 6 февраля дерби против «Милана».

На данный момент «Интер» лидирует в Серии А с 4-очковым преимуществом над «Наполи» и «Миланом» и матчем в запасе. В субботу чемпионы Италии обыграли «Венецию» 2:1.

Источник — ФК Интер

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Kapitoshka
    Kapitoshka, 24.01.2022 20:08
    0
    Краще Covid-19 підхопити чим Wata-404
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