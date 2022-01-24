Источник: травма Бензема оказалась несерьезной

Форвард «Реала» сможет сыграть с ПСЖ в Лиге чемпионов

  • 24.01.2022 18:59
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Источник: травма Бензема оказалась несерьезной
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Форвард «Реала» Карим Бензема прошел медобследование после повреждения, которое он получил в матче Ла Лиги против «Эльче» (2:2). Оно не выявило у французского форварда серьезных повреждений – только переутомление мышц.

Если этот диагноз подтвердится, то участию Бензема в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ (15 февраля) ничего не угрожает.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 24 гола и 9 ассистов в 28 матчах за «Реал» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что во время матча с «Эльче» дом Бензема был ограблен.

Источник — 20 minutos

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