Дом Бензема ограбили во время игры с Эльче

Неприятная ситуация для форварда «Реала»

  • 24.01.2022 09:44
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Дом Бензема ограбили во время игры с Эльче
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Дом нападающего «Реала» Карима Бензема ограбили во время матча 22-го тура чемпионата Испании против «Эльче» (2:2).

Испанская пресса сообщает, грабители проникли в дом французского игрока через сад. В это время в здании никого не было. На данный момент подробности о пропавших вещах не сообщаются.

Дом Бензема уже подвергался ограблению: в феврале 2019 года воры проникли в жилье форварда, пока тот принимал участие в матче против «Барселоны».

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Источник — 20 minutos

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