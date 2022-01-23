Карим БЕНЗЕМА: «Кто критикует Месси – ничего не понимает в футболе»

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился своим мнением по поводу перспектив Лионеля Месси в ПСЖ:

«Как это он не преуспеет? Нужно время адаптироваться. Он не забивает много, но посмотрите, что Лионель делает на поле.

В любом случае нельзя так критиковать игрока. Каждый, кто критикует Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе».

Ранее Месси не вызвали на матчи сборной Аргентины.