Карим БЕНЗЕМА: «Кто критикует Месси – ничего не понимает в футболе»

Форвард «Реала» - о перспективах Лионеля Месси в ПСЖ

  • 23.01.2022 15:02
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Карим БЕНЗЕМА: «Кто критикует Месси – ничего не понимает в футболе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Карим Бензема

Нападающий «Реала» Карим Бензема поделился своим мнением по поводу перспектив Лионеля Месси в ПСЖ:

«Как это он не преуспеет? Нужно время адаптироваться. Он не забивает много, но посмотрите, что Лионель делает на поле.

В любом случае нельзя так критиковать игрока. Каждый, кто критикует Месси, на самом деле ничего не понимает в футболе».

Ранее Месси не вызвали на матчи сборной Аргентины.

Источник — Téléfoot

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