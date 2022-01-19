Месси не вызван на ближайшие матчи сборной Аргентины

Сборная Аргентины опубликовала заявку на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Чили и Колумбии (28 января и 1 февраля).
В ней не оказалось Лионеля Месси. Это связано с коронавирусом, который недавно перенес форвард ПСЖ и долго не возобновлял тренировочный процесс.
Отметим, что ближайшие матчи против Чили и Колумбии уже не будут иметь турнирного значения для сборной Аргентины – команда Лионеля Скалони досрочно обеспечила себе выход на ЧМ-2022.
#SelecciónMayor Lista de convocados por @lioscaloni para los encuentros ante #Chile 🇨🇱 y #Colombia 🇨🇴. pic.twitter.com/E9LUYzTUv8— Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) January 19, 2022
Источник — Twitter
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