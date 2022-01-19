Месси не вызван на ближайшие матчи сборной Аргентины

Сборная Аргентины опубликовала заявку на ближайшие матчи отбора на ЧМ-2022 против Чили и Колумбии (28 января и 1 февраля).

В ней не оказалось Лионеля Месси. Это связано с коронавирусом, который недавно перенес форвард ПСЖ и долго не возобновлял тренировочный процесс.

Отметим, что ближайшие матчи против Чили и Колумбии уже не будут иметь турнирного значения для сборной Аргентины – команда Лионеля Скалони досрочно обеспечила себе выход на ЧМ-2022.