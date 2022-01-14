Месси возобновит тренировки на следующей неделе

ПСЖ официально сообщил о том, что форвард команды Лионель Месси возобновит тренировки с командой только на следующей неделе. Это значит, что он пропустит предстоящий матч 21-го тура Лиги 1 против «Бреста» (15 января).

Сейчас Месси восстанавливается после коронавируса, которым он переболел во время новогодней паузы.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах. В них он отличился 6 голами и 5 ассистами.