Месси возобновит тренировки на следующей неделе

Аргентинский форвард восстанавливается после коронавируса

  • 14.01.2022 17:28
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Месси возобновит тренировки на следующей неделе
© Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

ПСЖ официально сообщил о том, что форвард команды Лионель Месси возобновит тренировки с командой только на следующей неделе. Это значит, что он пропустит предстоящий матч 21-го тура Лиги 1 против «Бреста» (15 января).

Сейчас Месси восстанавливается после коронавируса, которым он переболел во время новогодней паузы.

В нынешнем сезоне Месси провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах. В них он отличился 6 голами и 5 ассистами.

Источник — ФК ПСЖ

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