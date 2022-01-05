Месси переболел коронавирусом и возвращается во Францию

Вскоре аргентинский форвард присоединится к ПСЖ

  • 05.01.2022 12:26
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Месси переболел коронавирусом и возвращается во Францию
© Getty Images/Global Images Ukraine

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси переболел коронавирусной инфекцией, которую у него выявили 2 января, и прекратил самоизоляцию на родине.

Футболист накануне сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, после чего Месси вылетел во Францию. 

В ближайшие два дня Лионель должен возобновить тренировки.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел за «ПСЖ» 16 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.

Источник — Get French Football News

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