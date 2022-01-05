Месси переболел коронавирусом и возвращается во Францию

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси переболел коронавирусной инфекцией, которую у него выявили 2 января, и прекратил самоизоляцию на родине.
Футболист накануне сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, после чего Месси вылетел во Францию.
В ближайшие два дня Лионель должен возобновить тренировки.
В текущем сезоне 34-летний Месси провел за «ПСЖ» 16 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.
Источник — Get French Football News
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