Месси переболел коронавирусом и возвращается во Францию

Аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси переболел коронавирусной инфекцией, которую у него выявили 2 января, и прекратил самоизоляцию на родине.

Футболист накануне сдал тест на COVID-19, который дал отрицательный результат, после чего Месси вылетел во Францию.

В ближайшие два дня Лионель должен возобновить тренировки.

В текущем сезоне 34-летний Месси провел за «ПСЖ» 16 матчей, в которых забил 6 мячей и сделал 5 голевых передач.