Гаэль Монфис – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
В поединке 1/4 финала муж Элины Свитолиной встретится с Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP). Матч пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:30 по Киеву.
Ранее теннисисты играли дважды, обе победы на счету итальянца.
В следующем раунде победитель встречи сразится против Рафаэля Надаля из Испании (№5 ATP) или Дениса Шаповалова из Канады (№14 ATP).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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