Гаэль Монфис – Маттео Берреттини. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/4 финала муж Элины Свитолиной встретится с Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP). Матч пройдет вторым запуском вечерней сессии на Rod Laver Arena и начнется не ранее 11:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли дважды, обе победы на счету итальянца.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Рафаэля Надаля из Испании (№5 ATP) или Дениса Шаповалова из Канады (№14 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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