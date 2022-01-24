Металлист обыграл Слован на сборе в Турции

«Металлист» провел второй контрольный матч на сборе в Турции. Харьковчане минимально обыграли «Слован» из Либереца – 1:0. Победу харьковчанам принес точный удар Брайана Риаскоса на 80-й минуте встречи.

Отметим, что в первом матче лидер Первой лиги разгромил чешскую «Славию» - 5:0.

Контрольный матч

«Металлист» - «Слован» Чехия – 1:0

Гол: Риаскос, 80

«Металлист»: 1-й тайм - Рыбка, Маилтон (Горбунов, 25), Сарапий, Порох, Романюк, Демченко, Танковский, Подлепенец, Рязанцев, Харрис, Пейшото; 2-й тайм - Каневцев, Шамич, Мизюк, Федорив, Горбунов, Ралюченко, Демченко (Красников, 81), Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.

В среду, 26 января, харьковчане в Белеке сыграют с одним из лидеров чемпионата Польши «Радомяком» из Радома. Начало встречи в 10:00 по киевскому времени.