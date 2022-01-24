Металлист
1 : 0
Слован Либерец
24.01.2022, FT

Металлист обыграл Слован на сборе в Турции

Команда Александра Кучера добыла вторую победу на сборе

  • 24.01.2022 16:02
  • 2274 просмотра
  • 2 комментария
Металлист обыграл Слован на сборе в Турции
© ФК Металлист

«Металлист» провел второй контрольный матч на сборе в Турции. Харьковчане минимально обыграли «Слован» из Либереца – 1:0. Победу харьковчанам принес точный удар Брайана Риаскоса на 80-й минуте встречи.

Отметим, что в первом матче лидер Первой лиги разгромил чешскую «Славию» - 5:0.

Контрольный матч

«Металлист» - «Слован» Чехия – 1:0
Гол: Риаскос, 80

«Металлист»: 1-й тайм - Рыбка, Маилтон (Горбунов, 25), Сарапий, Порох, Романюк, Демченко, Танковский, Подлепенец, Рязанцев, Харрис, Пейшото; 2-й тайм - Каневцев, Шамич, Мизюк, Федорив, Горбунов, Ралюченко, Демченко (Красников, 81), Подлепенец (Поблете, 64), Танчик, Мурза, Риаскос.

В среду, 26 января, харьковчане в Белеке сыграют с одним из лидеров чемпионата Польши «Радомяком» из Радома. Начало встречи в 10:00 по киевскому времени.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    OnlyKharkov
    OnlyKharkov, 24.01.2022 17:05
    0
    jovtengellium, 24.01.2022 16:39
    Красніков просто супермен якийсь... і у футбол грати встигає... (вийшов на заміну на 81хв)
    Это сын его
    Ссылка
    jovtengellium
    online
    jovtengellium, 24.01.2022 16:39
    0
    Красніков просто супермен якийсь... і у футбол грати встигає... (вийшов на заміну на 81хв)
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности