Металлист - Слован. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24 января в 14:00 «Металлист» проведет второй спарринг на сборе в Турции. Команда Александра Кучера сыграет против «Слована» Либерец.
Источник — Sport.ua
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24 января в 14:00 «Металлист» проведет второй спарринг на сборе в Турции. Команда Александра Кучера сыграет против «Слована» Либерец.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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