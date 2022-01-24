Рафаэль Надаль – Денис Шаповалов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Во вторник экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль (№5 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке 1/4 финала испанец встретится с Денисом Шаповаловым из Канады (№14 ATP). Матч пройдет третьим запуском на Rod Laver Arena и начнется не ранее 05:00 по Киеву.



Ранее теннисисты играли четыре раза, испанец выиграл трижды.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Гаэля Монфиса из Франции (№20 ATP) или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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