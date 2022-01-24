Шахтер Донецк
0 : 0
Вольфсбергер
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Шахтер – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 января в 16:30 видеотрансляцию товарищеского матча в Турции

  • 24.01.2022 15:30
  • 504 просмотра
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Шахтер – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер Донецк

В понедельник, 24 января, в 15:30 проходит товарищеский матч, в котором встречаются донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер».

Команды играют в турецком городе Белек на стадионе Titanic Sports Complex.

Шахтер – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 1, канале Shakhtar TV и в мобильном приложении FC Shakhtar.

📺 Видеотрансляция

Источник — Sport.ua

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