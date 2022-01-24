Шахтер Донецк

В понедельник, 24 января, в 15:30 проходит товарищеский матч, в котором встречаются донецкий «Шахтер» и австрийский «Вольфсбергер».
Команды играют в турецком городе Белек на стадионе Titanic Sports Complex.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Шахтер – Вольфсбергер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча доступна на телеканале Футбол 1, канале Shakhtar TV и в мобильном приложении FC Shakhtar.
Источник — Sport.ua
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