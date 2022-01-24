Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу»

Специалист не верит, что Андрей Шевченко станет главным тренером сборной Польши

  • 24.01.2022 13:58
  • 660 просмотров
  • 4 комментария
Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

«Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на то есть несколько причин. Во-первых, его контракт с «Дженоа» продолжает действовать. По нему он получает около двух миллионов евро. Польский футбольный союз предлагает гораздо меньше – 1-1,5 млн, то есть в деньгах Андрей потеряет много.

Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне тяжело представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все «за» и «против» такого варианта», – сказал Калиниченко.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Tasha19
    Tasha19, 24.01.2022 14:19
    +1
    Владимир Копяк, 24.01.2022 14:15
    Все правильно, только с одним предложением категорически не согласен - Андрюша здравомыслящий человек? Побойтесь Бога.... У него лицо не отмечено печатью интеллекта.
    По крайній мірі, Шева точно розумніший, за ідіотів які його лайном в коментарях поливають.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 24.01.2022 14:42
    0
    Tasha19, 24.01.2022 14:19
    По крайній мірі, Шева точно розумніший, за ідіотів які його лайном в коментарях поливають.
    Умственное развитие чедовека и Андрюши, в частности, зависит от домашнего воспитания, хорошей успевпемости в школе, учебы, без прогулов лекций в институте, плюс предрасположенность к самообразованию.Всего этого у Андрюши никогдв не просматривалось, из-за постоянных тренировок и не посещения уроков в школе из-за частых поездок на соревнования. За высшее образования я вообще промолчу, могу поспорить, что он не сможет назвать специальность, которая записана у него в дипломе.Но в вопросе делать деньги из воздуха, тут я согласен, он на уровне...
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    joytok⚽️
    online
    joytok⚽️, 24.01.2022 14:13
    0
    Макс! Звони ему, что бы одумался! Субсидию дадут в УСЗН.
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    Владимир Копяк
    Владимир Копяк, 24.01.2022 14:15
    -3
    Все правильно, только с одним предложением категорически не согласен - Андрюша здравомыслящий человек? Побойтесь Бога.... У него лицо не отмечено печатью интеллекта.
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