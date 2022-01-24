Максим КАЛИНИЧЕНКО: «Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу»

Бывший полузащитник сборной Украины Максим Калиниченко прокомментировал возможное назначение Андрея Шевченко на пост главного тренера сборной Польши.

«Маловероятно, что Шевченко возглавит Польшу, на то есть несколько причин. Во-первых, его контракт с «Дженоа» продолжает действовать. По нему он получает около двух миллионов евро. Польский футбольный союз предлагает гораздо меньше – 1-1,5 млн, то есть в деньгах Андрей потеряет много.

Во-вторых, принимать Польшу накануне игры с достаточно сильной сборной России – риск. Нужно ли самому Шевченко после одной авантюры сразу ввязываться в другую, тоже вопрос. Мне тяжело представить, что Андрей на такое согласится, если у него не будет гарантий продолжения работы в сборной, даже в случае неудачи в стыковых матчах.

На мой взгляд, вероятность назначения Шевченко на пост главного тренера сборной Польши процентов 20, не больше. Андрей – здравомыслящий человек и взвесит все «за» и «против» такого варианта», – сказал Калиниченко.