Как дела у наших легионеров не из топ-5?

Если украинские футболисты в Англии, Италии или Испании на виду, даже если временами и полируют скамейку для запасных, то о наших легионерах из других чемпионатов информации не так уж и много.

Sport.ua решил исправить ситуацию и рассказать о наших видных полпредах за рубежом.

Португалия

Роман ЯРЕМЧУК, 26 лет

Клуб: «Бенфика»

Матчи: 13

Голы: 6

Передачи: 2

Форвард сборной Украины недавно переболел коронавирусом, из-за чего выпал из основного состава. Вернулся в основу в матче 19-го тура - против «Ароки», в котором сыграл первые 45 минут игры. Сыграл неудачно: помимо того, что не отличился результативными действиями, так еще и получил самую низкую оценку среди всех своих партнеров. Тем не менее, «Бенфика» победила 2:0 и продолжает занимать третье место, отставая от лидера «Порту» на шесть очков.

Бельгия

Эдуард СОБОЛЬ, 26 лет

Клуб: «Брюгге»

Матчи: 16

Голы: 1

Передачи: 2

Getty Images/Global Images Ukraine

Несмотря на то, что в последней игре «сине-черных» - против «Сент-Трюйдена» в рамках 23 тура чемпионата Бельгии Соболь не играл, украинский защитник является игроком основы чемпионов Бельгии, которые пока что занимают второе место, уступая шесть баллов неожиданному лидеру - «Сен-Жилуаз». В этом сезоне в активе 26-летнего защитник 16 матчей в Лиге Жюпиле, в которых он забил 1 гол и отдал две голевые передачи.

Роман БЕЗУС, 31 год

Клуб: «Гент»

Матчи: 16

Голы: 2

Передачи: 4

Getty Images/Global Images Ukraine

Теперь единственный представитель от Украины в «Генте» после Нового года решил радикально сменить имидж: подстригся очень коротко. Но в игре 23 тура – против «Кортрейка» - участия не принимал (2:2). «Гент» занимает пятое место в чемпионате.

Марьян ШВЕД, 24 года

Клуб: «Мехелен»

Матчи: 15

Голы: 1

Передачи: 1

Getty Images/Global Images Ukraine

В конце декабря в матче Кубка Бельгии против «Эйпена» Швед получил травмы головы и ребра: Марьян вышел на поле на 71-й минуте, а спустя пять минут его заменили после столкновения с голкипером соперника. Тот поединок «Мехелен» проиграл 1:3. Седьмого января Швед вернулся в основу. Правда, сыграл в товарищеском поединке. Календарную игру 23-го тура – против «Левена» - «Мехелен» не сыграл. Точнее, бойкотировал: из-за того, что руководство бельгийской лиги не перенесло игру по причине коронавирусной инфекции у двух голкиперов команды. Пока что «Мехелен» идет на седьмом месте.

Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО, 24 года

Клуб: «Андерлехт»

Матчи: 9

Голы: -

Передачи: -

В нынешнем сезоне Михайличенко не частый гость в стартовом составе «Андерлехта». Однако в матче последнего тура – против «Беерсхота» - Богдан вышел на поле во втором тайме. Его команда разгромила соперника 7:0. Брюссельцы занимают четвертое место в таблице первенства.

Венгрия

Иван ПЕТРЯК, 27 лет

Клуб: «Фехервар»

Матчи: 15

Голы: 5

Передачи: -

27-летний полузащитник на хорошем счету в своем клубе. В 15-ти поединках Петряк записал на свой счет пять результативных ударов. В недавнем матче против «Мезеквешда» Петряк оформил предголевой пас, выполнив заброс со штрафного, который привел к единственному взятию ворот.

Евгений МАКАРЕНКО, 30 лет

Клуб: «Фехервар»

Матчи: 16

Голы: -

Передачи: -

После 17-го тура «Фехервар» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии, уступая идущему на первом месте «Ференцварошу» шесть очков. Евгений Макаренко стабильно играет в составе, цементируя центр поля.

В полку «наших» в «Фехерваре» прибыло: клуб взял в аренду из киевского «Динамо» Богдана Леднева.

Александр ЗУБКОВ, 25 лет

Клуб: «Ференцварош»

Матчи: 8

Голы: 1

Передачи: -

Свой единственный на данный момент гол в чемпионате Венгрии Зубков забил в дерби – «Фехервару». В том матче в составе соперников клуба из Будапешта отыграли от звонка до звонка Петряк и Макаренко.

Греция

Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, 35 лет

Клуб: «Ионикос»

Матчи: 15

Голы: -

Передачи: -

Ветеран украинского футбола прошлый сезон провел в более титулованном клубе – АЕКе, а вот в нынешнем защищает цвета более скромного «Ионикоса». Клуб из Никеи выступает неудачно: 12-е место из 14-ти. В 18-м туре команда Чигринского проиграла 1:2 соседу по таблице «Ламии».

Евгений ШАХОВ, 31 год

Клуб: АЕК

Матчи: 13

Голы: 1

Передачи: 1

Шахов перешел в АЕК летом 2020 года, подписав контракт с клубом до лета 2022-го, с опцией продления еще на один сезон. Однако, по сообщению греческой прессы, АЕК не намерен эту опцию использовать. Скорее всего, украинец покинет команду нынешним летом. В матче 17-го тура АЕК дома неожиданно уступил 1:2 «Панеоликосу» и не сумел обойти ПАОК в борьбе за второе место.

Чехия

Тарас КАЧАРАБА, 27 лет

Клуб: «Славия»

Матчи: 14

Голы: 1

Передачи: 1

Качараба – на хорошем счету в чемпионате Чехии. Кроме того, что на Тараса рассчитывает главный тренер сборной Украины Петраков, им интересуются команды из Германии и Бельгии. И есть за что: защитник – один из лучших игроков первенства по многим статистическим показателям. Качараба поначалу выступал за пражский клуб на арендных условиях (его контракт принадлежал «Словану»). Но недавно «Славия» выкупила контракт украинца. После 19-го тура команда Качарабы лидирует в чемпиона Чехии.

Болгария

Игорь ПЛАСТУН, 31 год

Клуб: «Лудогорец»

Матчи: 9

Голы: -

Передачи: -

За неизменного чемпиона Болгарии Пластун выступал с 2016-го по 2018-й годы, после чего перешел в бельгийский «Гент». Но летом прошлого года Игорь решил вернуться в «Лудогорец». В чемпионате Болгарии результативными действиями пока не отметился, а вот в еврокубках забил гол «Браге». После 18-го тура «Лудогорец» лидирует в чемпионате страны, на два очка опережая ЦСКА.

Польша

Игорь ХАРАТИН, 26 лет

Клуб: «Легия»

Матчи: 8

Голы: 1

Передачи: -

После перехода из «Ференцвароша» в «Легию» Харатин поменял и игровое амплуа. Если раньше Игорь играл на позиции опорного полузащитника, то сейчас часто действует и на месте центрбека. Однако дела на новом месте у украинца не заладились. После 19-го тура «Легия» неожиданно идет на предпоследнем месте в чемпионате, имея матч в запасе. В игре последнего тура варшавяне уступили на выезде «Висле» 0:1. После того поединка наставник «Легии» Голенбевски подал в отставку. Имя нового рулевого команды пока что неизвестно.