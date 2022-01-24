Как дела у наших легионеров не из топ-5?

Если украинские футболисты в Англии, Италии или Испании на виду, даже если временами и полируют скамейку для запасных, то о наших легионерах из других чемпионатов информации не так уж и много.
Sport.ua решил исправить ситуацию и рассказать о наших видных полпредах за рубежом.
Португалия
Роман ЯРЕМЧУК, 26 лет
Клуб: «Бенфика»
Матчи: 13
Голы: 6
Передачи: 2
Форвард сборной Украины недавно переболел коронавирусом, из-за чего выпал из основного состава. Вернулся в основу в матче 19-го тура - против «Ароки», в котором сыграл первые 45 минут игры. Сыграл неудачно: помимо того, что не отличился результативными действиями, так еще и получил самую низкую оценку среди всех своих партнеров. Тем не менее, «Бенфика» победила 2:0 и продолжает занимать третье место, отставая от лидера «Порту» на шесть очков.
Бельгия
Эдуард СОБОЛЬ, 26 лет
Клуб: «Брюгге»
Матчи: 16
Голы: 1
Передачи: 2
Несмотря на то, что в последней игре «сине-черных» - против «Сент-Трюйдена» в рамках 23 тура чемпионата Бельгии Соболь не играл, украинский защитник является игроком основы чемпионов Бельгии, которые пока что занимают второе место, уступая шесть баллов неожиданному лидеру - «Сен-Жилуаз». В этом сезоне в активе 26-летнего защитник 16 матчей в Лиге Жюпиле, в которых он забил 1 гол и отдал две голевые передачи.
Роман БЕЗУС, 31 год
Клуб: «Гент»
Матчи: 16
Голы: 2
Передачи: 4
Теперь единственный представитель от Украины в «Генте» после Нового года решил радикально сменить имидж: подстригся очень коротко. Но в игре 23 тура – против «Кортрейка» - участия не принимал (2:2). «Гент» занимает пятое место в чемпионате.
Марьян ШВЕД, 24 года
Клуб: «Мехелен»
Матчи: 15
Голы: 1
Передачи: 1
В конце декабря в матче Кубка Бельгии против «Эйпена» Швед получил травмы головы и ребра: Марьян вышел на поле на 71-й минуте, а спустя пять минут его заменили после столкновения с голкипером соперника. Тот поединок «Мехелен» проиграл 1:3. Седьмого января Швед вернулся в основу. Правда, сыграл в товарищеском поединке. Календарную игру 23-го тура – против «Левена» - «Мехелен» не сыграл. Точнее, бойкотировал: из-за того, что руководство бельгийской лиги не перенесло игру по причине коронавирусной инфекции у двух голкиперов команды. Пока что «Мехелен» идет на седьмом месте.
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО, 24 года
Клуб: «Андерлехт»
Матчи: 9
Голы: -
Передачи: -
В нынешнем сезоне Михайличенко не частый гость в стартовом составе «Андерлехта». Однако в матче последнего тура – против «Беерсхота» - Богдан вышел на поле во втором тайме. Его команда разгромила соперника 7:0. Брюссельцы занимают четвертое место в таблице первенства.
Венгрия
Иван ПЕТРЯК, 27 лет
Клуб: «Фехервар»
Матчи: 15
Голы: 5
Передачи: -
27-летний полузащитник на хорошем счету в своем клубе. В 15-ти поединках Петряк записал на свой счет пять результативных ударов. В недавнем матче против «Мезеквешда» Петряк оформил предголевой пас, выполнив заброс со штрафного, который привел к единственному взятию ворот.
Евгений МАКАРЕНКО, 30 лет
Клуб: «Фехервар»
Матчи: 16
Голы: -
Передачи: -
После 17-го тура «Фехервар» занимает четвертое место в чемпионате Венгрии, уступая идущему на первом месте «Ференцварошу» шесть очков. Евгений Макаренко стабильно играет в составе, цементируя центр поля.
В полку «наших» в «Фехерваре» прибыло: клуб взял в аренду из киевского «Динамо» Богдана Леднева.
Александр ЗУБКОВ, 25 лет
Клуб: «Ференцварош»
Матчи: 8
Голы: 1
Передачи: -
Свой единственный на данный момент гол в чемпионате Венгрии Зубков забил в дерби – «Фехервару». В том матче в составе соперников клуба из Будапешта отыграли от звонка до звонка Петряк и Макаренко.
Греция
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ, 35 лет
Клуб: «Ионикос»
Матчи: 15
Голы: -
Передачи: -
Ветеран украинского футбола прошлый сезон провел в более титулованном клубе – АЕКе, а вот в нынешнем защищает цвета более скромного «Ионикоса». Клуб из Никеи выступает неудачно: 12-е место из 14-ти. В 18-м туре команда Чигринского проиграла 1:2 соседу по таблице «Ламии».
Евгений ШАХОВ, 31 год
Клуб: АЕК
Матчи: 13
Голы: 1
Передачи: 1
Шахов перешел в АЕК летом 2020 года, подписав контракт с клубом до лета 2022-го, с опцией продления еще на один сезон. Однако, по сообщению греческой прессы, АЕК не намерен эту опцию использовать. Скорее всего, украинец покинет команду нынешним летом. В матче 17-го тура АЕК дома неожиданно уступил 1:2 «Панеоликосу» и не сумел обойти ПАОК в борьбе за второе место.
Чехия
Тарас КАЧАРАБА, 27 лет
Клуб: «Славия»
Матчи: 14
Голы: 1
Передачи: 1
Качараба – на хорошем счету в чемпионате Чехии. Кроме того, что на Тараса рассчитывает главный тренер сборной Украины Петраков, им интересуются команды из Германии и Бельгии. И есть за что: защитник – один из лучших игроков первенства по многим статистическим показателям. Качараба поначалу выступал за пражский клуб на арендных условиях (его контракт принадлежал «Словану»). Но недавно «Славия» выкупила контракт украинца. После 19-го тура команда Качарабы лидирует в чемпиона Чехии.
Болгария
Игорь ПЛАСТУН, 31 год
Клуб: «Лудогорец»
Матчи: 9
Голы: -
Передачи: -
За неизменного чемпиона Болгарии Пластун выступал с 2016-го по 2018-й годы, после чего перешел в бельгийский «Гент». Но летом прошлого года Игорь решил вернуться в «Лудогорец». В чемпионате Болгарии результативными действиями пока не отметился, а вот в еврокубках забил гол «Браге». После 18-го тура «Лудогорец» лидирует в чемпионате страны, на два очка опережая ЦСКА.
Польша
Игорь ХАРАТИН, 26 лет
Клуб: «Легия»
Матчи: 8
Голы: 1
Передачи: -
После перехода из «Ференцвароша» в «Легию» Харатин поменял и игровое амплуа. Если раньше Игорь играл на позиции опорного полузащитника, то сейчас часто действует и на месте центрбека. Однако дела на новом месте у украинца не заладились. После 19-го тура «Легия» неожиданно идет на предпоследнем месте в чемпионате, имея матч в запасе. В игре последнего тура варшавяне уступили на выезде «Висле» 0:1. После того поединка наставник «Легии» Голенбевски подал в отставку. Имя нового рулевого команды пока что неизвестно.
Валерий Василенко, Sport.ua
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