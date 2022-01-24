КРАВЧЕНКО: «Григорчук прививает Черноморцу агрессивный и быстрый футбол»

Полузащитник одесского «Черноморца» Сергей Кравченко высказался о контрольном матче своей команды против «Приштины» из Косово (4:0), а также рассказал, какой футбол в исполнении «моряков» хочет видеть новый главный тренер команды Роман Григорчук.
– Хороший счет. Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили.
– Какой футбол прививает команде новый тренер Роман Григорчук?
– Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле. Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду.
– Вы успеваете за таким быстрым футболом?
– Буду стараться успевать, - сказал Кравченко.
Напомним, что первую часть сезона одесский клуб завершил на 13 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.
Источник — Футбол 1/2/3
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