КРАВЧЕНКО: «Григорчук прививает Черноморцу агрессивный и быстрый футбол»

Полузащитник одесского «Черноморца» Сергей Кравченко высказался о контрольном матче своей команды против «Приштины» из Косово (4:0), а также рассказал, какой футбол в исполнении «моряков» хочет видеть новый главный тренер команды Роман Григорчук.

– Хороший счет. Говорят, что на сборах результат не важен, но он все равно всегда важен. Приятнее выигрывать, восстановление идет лучше. Поэтому мы рады, что победили.

– Какой футбол прививает команде новый тренер Роман Григорчук?

– Не буду раскрывать всех секретов. Работа ведется каждый день, на теоретических занятиях и на поле. Он прививает современный, агрессивный и быстрый футбол. Григорчук строит прессингующую команду.

– Вы успеваете за таким быстрым футболом?

– Буду стараться успевать, - сказал Кравченко.

Напомним, что первую часть сезона одесский клуб завершил на 13 месте в турнирной таблице, имея в активе 14 очков.