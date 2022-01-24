В матче 23-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Салернитану» со счетом 4:1.
События матча
|53'
|ГОЛ ! С пенальти забил Лоренцо Инсинье (Наполи).
|51'
|Фредерик Весели (Салернитана) получает красную карточку.
|51'
|Игрок команды Салернитана получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
|45'
|ГОЛ ! С пенальти забил Дрис Мертенс (Наполи).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Федерико Бонаццоли (Салернитана).
|17'
|ГОЛ ! Мяч забил Жуан Жезус (Наполи).
Источник — MEGOGO
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.