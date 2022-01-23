Коваленко отыграл 65 минут, Специя выиграла третий матч подряд

В матче чемпионата Италии «Специя» принимала «Сампдорию». В составе хозяев в основе вышел украинский хавбек Виктор Коваленко, который отыграл 65 минут.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Специи», которая добыла третью кряду победу и отдалилась от зоны вылета на 8 пунктов.

Чемпионат Италии. 23-й тур

Специя - Сампдория 1:0

Гол: Верде, 69

Наполи - Салернитана 4:1

Голы: Жезус, 17, Мертенс, 45, Рахмани, 47, Инсинье, 53 - Бонаццоли, 33

Торино - Сассуоло 1:1

Голы: Санабрия, 16 - Распадори, 88

Турнирная таблица