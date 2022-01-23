Коваленко отыграл 65 минут, Специя выиграла третий матч подряд

В матче чемпионата Италии «Специя» принимала «Сампдорию». В составе хозяев в основе вышел украинский хавбек Виктор Коваленко, который отыграл 65 минут.
Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Специи», которая добыла третью кряду победу и отдалилась от зоны вылета на 8 пунктов.
Чемпионат Италии. 23-й тур
Специя - Сампдория 1:0
Гол: Верде, 69
Наполи - Салернитана 4:1
Голы: Жезус, 17, Мертенс, 45, Рахмани, 47, Инсинье, 53 - Бонаццоли, 33
Торино - Сассуоло 1:1
Голы: Санабрия, 16 - Распадори, 88
Источник — Sport.ua
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