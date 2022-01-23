23-й тур
Специя
1 : 0
Сампдория
23.01.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко отыграл 65 минут, Специя выиграла третий матч подряд

У команды украинского хавбека дела идут очень неплохо

  • 23.01.2022 17:53
  • 1986 просмотров
  • 2 комментария
Коваленко отыграл 65 минут, Специя выиграла третий матч подряд
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Италии «Специя» принимала «Сампдорию». В составе хозяев в основе вышел украинский хавбек Виктор Коваленко, который отыграл 65 минут.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Специи», которая добыла третью кряду победу и отдалилась от зоны вылета на 8 пунктов.

Чемпионат Италии. 23-й тур

Специя - Сампдория 1:0
Гол: Верде, 69

Наполи - Салернитана 4:1
Голы: Жезус, 17, Мертенс, 45, Рахмани, 47, Инсинье, 53 - Бонаццоли, 33

Торино - Сассуоло 1:1
Голы: Санабрия, 16 - Распадори, 88

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Trollface
    Trollface, 23.01.2022 18:08
    +3
    Специя прогрессирует. Удачи Коваленко.
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 23.01.2022 18:16
    +1
    Любопытно, что вместо Коваленко вышел арендованный у Дженоа Агудело, который сразу же сделал ассист, а в прошлом матче с Миланом вернул Специю в игру.
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