5 звезд Серии А, для которых этот сезон может стать последним в Италии

Итальянская Серия А – это одно из лучших футбольных клубных национальных первенств европейского континента. Здесь всегда стремятся играть лучшие, а конкуренция за право стать чемпионом в последние годы становится все острее и острее. Однако по многим показателям чемпионат Италии все-таки уступает английской Премьер-лиге, а некоторые специалисты и болельщики считают его, если так можно выразиться, слабее и испанской Ла Лиги.

Предстоящим летом в Серии А могут состояться серьезные кадровые перемены. В частности, лигу предположительно покинут некоторые ее звезды, и о том, кто это может быть, мы предлагаем поразмыслить немедленно…

Маттейс ДЕ ЛИГТ

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22-летний центральный защитник Маттейс де Лигт перебрался в Италию летом 2019 года, когда его контракт у «Аякса» за 85,5 миллионов евро выкупил «Ювентус». Спустя год нидерландский легионер стал чемпионом Италии, однако после этого у туринского гранда наметился кризис, и в настоящий момент «Старая синьора» не является одним из ключевых претендентом на «золото» Серии А.

Сам де Лигт, кажется, всерьез задумывается о целесообразности смены клубной прописки уже летом 2022-го. В частности, его агент Мино Райола не так давно прямо высказался о том, что Маттейс «готов к новому шагу в карьере». Более прозрачного намека на желание покинуть «Ювентус», пожалуй, и быть не может.

Среди претендентов на де Лигта выделяются «Пари Сен-Жермен», «Барселона» и ряд английских клубов. Главным же в этом ряду считается «Челси», у которого позиция центрального защитника может стать особенно проблемной следующим летом, так как в стане «синих» есть несколько центрбеков, у которых истекают контракты и которые пока не спешат их продлевать. Сумеет ли «Ювентус» удержать де Лигта, если по нему начнут поступать достойные предложения? Вряд ли, тем более, что контракт нидерландца рассчитан до июля 2024 года, и на подписание нового договора Маттейс не пойдет, если четко решится сменить клуб. А так хоть вернуть инвестиции трехлетней давности получится…

Душан ВЛАХОВИЧ

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Молодой форвард «Фиорентины» Душан Влахович играет в Серии А с лета 2018 года. Флорентийцы приобрели его у «Партизана» за 2 миллиона евро, а ныне оценочная стоимость сербского бомбардира равна 70 миллионам! Все из-за феноменальных двух сезонов, включая нынешний, которые выдает Влахович.

В том, что Влахович в 2022 году покинет «Фиорентину» практически не возникает сомнений, равно как и в том, что трансфер состоится летом, а не в январе. Хотя бы из-за желания руководства «фиалок» сохранить бомбардира до конца чемпионата, а также стремления потенциальных купцов отложить вопрос столь серьезных инвестиций на более благоприятное время, коим априори является летнее трансферное окно.

Не исключено, что Влахович, покинув «Фиорентину», останется в Серии А, где интерес к нему приписывают «Ювентусу», но в Турине все-таки не готовы идти на серьезные траты и платить за Душана 80 или более миллионов евро. Это значит, что с большой долей вероятности Влахович подастся в английскую Премьер-лигу, где прямо сейчас предметный интерес к нему сохраняют «Арсенал» и «Ньюкасл». Впрочем, летом на Душана может выйти и более интересный покупатель – например, «Манчестер Сити», которому толковый центрфорвард нужен, как вода рыбе.

Сергей МИЛИНКОВИЧ-САВИЧ

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Сколько лет различные СМИ «продают» Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» в другие клубы, а тот по-прежнему остается в Риме? Сложно даже и сосчитать, однако в 2022-м, кажется, развязка в этом вопросе все-таки должна произойти.

Сербскому центральному полузащитнику в конце февраля исполнится уже 27 лет, и когда если не сейчас «Лацио» расставаться со своим лидером, если в клубе хотят выручить от его ухода максимальную экономическую выгоду? Более того, Милинкович-Савич действительно пересидел в Риме, отдав одному из местных клубов без малого семь лет своей карьеры. Игрок такого калибра просто не может отказываться от амбиций завоевать что-то более значимое, чем Кубок и Суперкубок Италии, которые покорялись ему в составе «Лацио».

Наиболее предметный и стабильный интерес к Милинковичу-Савичу последние несколько лет приписывают «Манчестер Юнайтед». И ситуация в стане «красных дьяволов» действительно указывает на то, что этой команде крайне необходим футболист такого профайла, как сербский лидер «Лацио». Летом на «Олд Траффорд», видимо, будет серьезная перестройка состава, и покупка Милинковича-Савича едва ли не идеально вписывается в подобное мероприятие. Если, конечно, «красных дьяволов» не опередят конкуренты, ведь желающих заполучить сербского хавбека уйма – как говорится, лишь свистни.

Франк КЕССЬЕ

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Всю свою профессиональную карьеру ивуарийский полузащитник Франк Кессье проводит в Италии. Поиграть он успел за «Аталанту», «Чезену», а с лета 2019 года является футболистом «Милана». «Россо-нери» подписывали Франка за 24 миллиона евро, а ныне оценочная стоимость африканца выросла вдвое – до 48 миллионов, хотя с потенциального претендента «Милану», скорее всего, не получится получить ничего.

Дело в том, что контракт Кессье с «россо-нери» рассчитан до лета нынешнего года, и пока все идет к тому, что новый договор между сторонами подписан не будет. Это означает, что Франк в июле сможет самостоятельно выбирать место для продолжения карьеры, а его трансфер в новый клуб произойдет на правах свободного агента.

Незаурядный талант Кессье и качество футбола, которое он демонстрирует в футболке «Милана», уже привлекли интерес к ивуарийцу ряда топовых клубов Европы. В настоящий момент ключевыми претендентами на Франка называются «Тоттенхэм», «Манчестер Юнайтед» и «Пари Сен-Жермен», а это означает, что с огромной долей вероятности Кессье покинет Апеннины грядущим летом. Собственно, косвенным подтверждением последнего тезиса является информация о том, что в самом «Милане» не нацелены удерживать полузащитника всеми возможными и невозможными способами…

Пауло ДИБАЛА

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Аргентинский форвард Пауло Дибала играет в итальянской Серии А с лета 2012 года. Сперва три сезона он провел в составе «Палермо», а затем пошел на повышение – в «Ювентус». Однако сейчас вопрос того, останется ли Пауло в «Старой синьоре» и в дальнейшем, да и вообще продолжит ли выступления в Серии А актуален как никогда ранее.

Дело в том, что контракт Дибалы с «Ювентусом» истекает в конце июня, а новую сделку стороны так и не заключили. СМИ уже рапортовали, что ее детали вроде как обговорены и согласованы, но в последний момент туринцы решили поторговаться, что вызвало недовольство форварда и привело к приостановке переговоров. Более того, сам Дибала в интервью прямо заявил, что ныне вопрос пролонгации его контракта не является первоочередным, и он готов подождать.

Последний аспект – такое себе приглашение к переговорам для других, заинтересованных в услугах Дибалы, клубов. Одним из таковых является миланский «Интер», в случае договоренности с которым Пауло не придется покидать Италию, что может показаться форварду привлекательной перспективой. С другой стороны, конкретный интерес к Дибале уже сейчас проявляет «Тоттенхэм», где как минимум финансово Пауло уж точно не обидят. Причем в Лондоне у Дибалы будет еще и возможность поработать с Антонио Конте, с которым форвард так и не успел пересечься в Турине…

Алексей ШАТИЛОВ