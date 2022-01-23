Нигерия
0 : 1
Тунис
23.01.2022, FT

Суперорлам подрезали крылья. Нигерия сенсационно вылетела из Кубка Африки

Единственный мяч у Туниса на 47-й минуте забил Юссеф Мсакни

  • 23.01.2022 23:05
  • 1354 просмотра
  • 3 комментария
Суперорлам подрезали крылья. Нигерия сенсационно вылетела из Кубка Африки
© Twitter. Сборная Нигерии

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Туниса сенсационно победила команду Нигерии (1:0).

Единственный мяч в ворота «суперорлов» на 47-й минуте забил Юссеф Мсакни. На 66-й минуте у нигерийцев был удален Алекс Ивоби.

В 1/4 финала Тунис сыграет против сборной Буркина-Фасо, которая по пенальти одолела команду Габона.

Кубок Африки

1/8 финала, 23 января

Нигерия – Тунис – 0:1

Голы: Мсакни, 47.

Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Муса, 88), Ихеаначо (Ивоби, 59), Саймон, Чиквуэзе (Садик, 75), Авонийи (Олайинка, 60).

Тунис: Бен Саид, Ифа, Тальби, Хаддади, Дрэгер, Скири, Рафья (Слити, 69), Слимане (Рекик, 90+4), Лайдуни, Мсакни (Хазри, 86), Джазири (Джебали, 86).

Предупреждения: Ихеаначо, 20 – Лайдуни, 53.

Удаления: Ивоби, 66.

Сетка плей-офф.

События матча
66' Алекс Ивоби (Нигерия) получает красную карточку.
47' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мсакни (Тунис).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Николай Тытюк
    online
    Николай Тытюк, 24.01.2022 00:19
    +1
    Serhii P., 23.01.2022 23:52
    А в чому сенсація?
    Нігерія привезла зірковий склад, особливо за мірками КАН - гравці з Торіно, Уотфорда, Порто, три представника Лестера, Евертона. Майже всі грають в топ-чемпіонатах.
    Але вони звільнили тренера за місяць до турніру, знайшли нового на час КАН, а далі команду візьме вже третій наставник. Як наслідок - злили матч Тунісу, де найвідоміший гравець - тридцятирічний Хазрі з Сент-Етьєну
    Ссылка
    HaloGen
    HaloGen, 24.01.2022 00:04
    +1
    Serhii P., 23.01.2022 23:52
    А в чому сенсація?
    Нигерия считалась чуть ли не главным претендентом на победу. Выиграла группу, набрав 9 из 9.
    а Тунис ... это как Украина на Евро ))))
    Ссылка
    Serhii P.
    Serhii P., 23.01.2022 23:52
    +1
    А в чому сенсація?
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