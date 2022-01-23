Суперорлам подрезали крылья. Нигерия сенсационно вылетела из Кубка Африки

В матче 1/8 финала Кубка африканских наций сборная Туниса сенсационно победила команду Нигерии (1:0).
Единственный мяч в ворота «суперорлов» на 47-й минуте забил Юссеф Мсакни. На 66-й минуте у нигерийцев был удален Алекс Ивоби.
В 1/4 финала Тунис сыграет против сборной Буркина-Фасо, которая по пенальти одолела команду Габона.
Кубок Африки
1/8 финала, 23 января
Нигерия – Тунис – 0:1
Голы: Мсакни, 47.
Нигерия: Окойе, Эйна, Трост-Эконг, Сануси, Омеруо, Ндиди, Арибо (Муса, 88), Ихеаначо (Ивоби, 59), Саймон, Чиквуэзе (Садик, 75), Авонийи (Олайинка, 60).
Тунис: Бен Саид, Ифа, Тальби, Хаддади, Дрэгер, Скири, Рафья (Слити, 69), Слимане (Рекик, 90+4), Лайдуни, Мсакни (Хазри, 86), Джазири (Джебали, 86).
Предупреждения: Ихеаначо, 20 – Лайдуни, 53.
Удаления: Ивоби, 66.
Сетка плей-офф.
MSAKNI EST UN MONSTRE #NIGTUN pic.twitter.com/3ENB2xCsks— Le Football en VOD LIX (@footballlix) January 23, 2022
|66'
|Алекс Ивоби (Нигерия) получает красную карточку.
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Мсакни (Тунис).
Источник — Sport.ua
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Але вони звільнили тренера за місяць до турніру, знайшли нового на час КАН, а далі команду візьме вже третій наставник. Як наслідок - злили матч Тунісу, де найвідоміший гравець - тридцятирічний Хазрі з Сент-Етьєну
а Тунис ... это как Украина на Евро ))))
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