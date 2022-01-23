Борьба за бронзу. Директор Днепра-1 рассказал о задаче на сезон УПЛ

Директор «Днепра-1» Андрей Русол рассказал о задаче, которая поставлена перед тренером Игорем Йовичевичем на вторую часть сезона.

А также еще раз подтвердил, что Евгения Коноплняки в команде не будет.

«Нужно работать, чтобы остаться на третьем месте УПЛ. Задача «Днепра-1» - завершить сезон на 3-м месте. В конце сезона будет делать выводы».

«Коноплянка? Как и я уже говорил, у нас другой вектор развития. Подписание Марка Гуаля? Удалось пригласить только сейчас, хотя следили за этим форвардом давно», - сказал Русол.

Сейчас команда идет на 3-м месте, но «Заря» и «Ворскла» остаются конкурентами.