Гаэль МОНФИС: «Четвертьфинал – не конечная цель»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал предстоящий матч против Маттео Берреттини в четвертьфинале Australian Open-2022:
«Маттео потрясающе выступает последние два сезона. У него одна из лучших подач в туре, яркая игра. Мощный форхенд позволяет делать много виннерсов. Еще он прибавляет в движении.
Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.
Четвертьфинал - это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше».
Источник — L'Equipe
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