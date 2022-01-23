Гаэль МОНФИС: «Четвертьфинал – не конечная цель»

Французский теннисист – о выступлении на Australian Open-2022

  • 23.01.2022 17:30
  • 863 просмотра
  • 1 комментарий
Гаэль МОНФИС: «Четвертьфинал – не конечная цель»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал предстоящий матч против Маттео Берреттини в четвертьфинале Australian Open-2022:

«Маттео потрясающе выступает последние два сезона. У него одна из лучших подач в туре, яркая игра. Мощный форхенд позволяет делать много виннерсов. Еще он прибавляет в движении.

Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.

Четвертьфинал - это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше».

Источник — L'Equipe

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Elis
    Elis, 23.01.2022 18:22
    0
    Вперед, Монфісе! Маєш пройти далі і надихнути дружину!
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