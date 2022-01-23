Гаэль МОНФИС: «Четвертьфинал – не конечная цель»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал предстоящий матч против Маттео Берреттини в четвертьфинале Australian Open-2022:

«Маттео потрясающе выступает последние два сезона. У него одна из лучших подач в туре, яркая игра. Мощный форхенд позволяет делать много виннерсов. Еще он прибавляет в движении.

Конечно, он будет поддавливать, и для меня это большой вызов. Когда мы встречались последний раз, Берреттини выиграл в пяти сетах в четвертьфинале US Open-2019.

Четвертьфинал - это не конечная цель. Пока ты еще в сетке, хочется выигрывать каждый следующий матч. Так что я сохраняю концентрацию и хочу пройти дальше».