Australian Open. Известен соперник Монфиса по четвертьфиналу

Соперником Гаэля Монфиса по четвертьфиналу Australian Open-2022 станет Маттео Берреттини. Сегодня он в своем матче четвертого раунда в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.

4-й раунд

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – 5:7, 6:7 (4), 4:6

Сам Монфис ранее обыграл Миомира Кецмановича. Для француза это будет 10-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема в карьере. Из предыдущих девяти он выиграл всего 2. Предыдущий был против все того же Берреттини на US Open-2019. Тогда итальянец победил в пяти сетах: 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5).