Australian Open. Известен соперник Монфиса по четвертьфиналу

Муж Элины Свитолиной сыграет с Маттео Берреттини

  • 23.01.2022 14:38
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  • 2 комментария
Australian Open. Известен соперник Монфиса по четвертьфиналу
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маттео Берреттини

Соперником Гаэля Монфиса по четвертьфиналу Australian Open-2022 станет Маттео Берреттини. Сегодня он в своем матче четвертого раунда в трех сетах обыграл испанца Пабло Карреньо Бусту. Матч продолжался 2 часа и 24 минуты.

4-й раунд

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 19) – Маттео Берреттини (Италия, 7) – 5:7, 6:7 (4), 4:6

Сам Монфис ранее обыграл Миомира Кецмановича. Для француза это будет 10-й четвертьфинал на турнирах Большого шлема в карьере. Из предыдущих девяти он выиграл всего 2. Предыдущий был против все того же Берреттини на US Open-2019. Тогда итальянец победил в пяти сетах: 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 7:6 (5).

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    u6464u
    online
    u6464u, 23.01.2022 15:05
    -1
    Матч будет тяжелейший для обеих, но шансы 50 на 50.
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    Мертвый Анархист
    Мертвый Анархист, 23.01.2022 14:58
    -2
    Перспективный Монфис так и реализовался на взрослом уровне. Не думаю, что в этот раз выстрелит
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