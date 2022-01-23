Australian Open. Монфис в трех сетах вышел в четвертьфинал

Сегодня Гаэль Монфис в 4-м раунде Australian Open-2022 встречался с сербом Миомиром Кецмановичем. Муж Элины Свитолиной одержал уверенную победу в трех сетах и вышел в четвертьфинал. Матч продолжался 2 часа и 37 минут.

4-й раунд

Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция, 17) – 5:7, 6:7 (4), 3:6

В четвертьфинале соперником Монфиса будет победитель матч между Пабло Карреньо-Бустой и Маттео Берреттини.