Australian Open. Монфис в трех сетах вышел в четвертьфинал

Француз уверенно справился с Миомиром Кецмановичем

  • 23.01.2022 12:49
  • 1299 просмотров
  • 6 комментариев
Australian Open. Монфис в трех сетах вышел в четвертьфинал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Сегодня Гаэль Монфис в 4-м раунде Australian Open-2022 встречался с сербом Миомиром Кецмановичем. Муж Элины Свитолиной одержал уверенную победу в трех сетах и вышел в четвертьфинал. Матч продолжался 2 часа и 37 минут.

4-й раунд

Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция, 17) – 5:7, 6:7 (4), 3:6

В четвертьфинале соперником Монфиса будет победитель матч между Пабло Карреньо-Бустой и Маттео Берреттини.

Источник — Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    sirjoga
    sirjoga, 23.01.2022 13:01
    +4
    Світолін просто молодець!
    Ссылка
    Viktorio
    Viktorio, 23.01.2022 12:54
    +4
    Ссылка
    limb0101
    limb0101, 23.01.2022 12:52
    +4
    Молодець!
    Ссылка
    vittroy
    vittroy, 23.01.2022 12:59
    +3
    Гарна гра...
    Ссылка
    anacreon
    anacreon, 23.01.2022 13:24
    +1
    Молодец Монфисенко. На старости лет показывает Элине, что можно играть на уровне.
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    Smart
    online
    Smart, 23.01.2022 12:56
    +1
    Того глядишь- и выиграет этот АО)))
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