Australian Open. Монфис в трех сетах вышел в четвертьфинал

Сегодня Гаэль Монфис в 4-м раунде Australian Open-2022 встречался с сербом Миомиром Кецмановичем. Муж Элины Свитолиной одержал уверенную победу в трех сетах и вышел в четвертьфинал. Матч продолжался 2 часа и 37 минут.
4-й раунд
Миомир Кецманович (Сербия) – Гаэль Монфис (Франция, 17) – 5:7, 6:7 (4), 3:6
В четвертьфинале соперником Монфиса будет победитель матч между Пабло Карреньо-Бустой и Маттео Берреттини.
Источник — Sport.ua
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