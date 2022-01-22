Гаэль Монфис – Миомир Кецманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча четвертого круга на Открытом чемпионате Австралии по теннису

  • 22.01.2022 22:07
  • 210 просмотров
  • 1 комментарий
Гаэль Монфис – Миомир Кецманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

В воскресенье французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.
 
В поединке четвертого раунда муж Элины Свитолиной встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии (№77 ATP). Матч пройдет на John Cain Arena и начнется не ранее 09:30 по Киеву.
 
Ранее теннисисты играли один раз, победил француз.
 
В следующем раунде победитель встречи сразится против Пабло Карреньо-Бусты (№21 ATP) из Испании или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    online
    Spectra, 22.01.2022 22:26
    0
    Давай Монфис! Обязан на опыте закрывать
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