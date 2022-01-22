Гаэль Монфис – Миомир Кецманович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В воскресенье французский теннисист Гаэль Монфис (№20 ATP) продолжит выступления на Открытом чемпионате Австралии.



В поединке четвертого раунда муж Элины Свитолиной встретится с Миомиром Кецмановичем из Сербии (№77 ATP). Матч пройдет на John Cain Arena и начнется не ранее 09:30 по Киеву.



Ранее теннисисты играли один раз, победил француз.



В следующем раунде победитель встречи сразится против Пабло Карреньо-Бусты (№21 ATP) из Испании или Маттео Берреттини из Италии (№7 ATP).

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча

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