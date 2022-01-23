Брат Леднева пытается пробиться в Динамо. Оформил гол за U-19

Никита Леднев работает с командой U-19 на сборе в Турции

  • 23.01.2022 16:50
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Брат Леднева пытается пробиться в Динамо. Оформил гол за U-19
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» U-19 на сборе в Турции готовится к возобновлению юношеского чемпионата Украины и матча Юношеской Лиги УЕФА.

В воскресенье команда в спарринге обыграла турецкий «Демреспор» со счетом 2:1.

Отметим, что один гол забил Никита Леднев, брат Богдана Леднева, который на днях отправился в чемпионат Венгрии. Сообщается, что Никита только пытается пробиться в юношескую команду.

Кроме того, две результативные передачи сделал марокканец Мехди.

«Динамо» U19 – «Демреспор» (Турция) – 2:1
Голы: Дячук, 67, Леднев, 74

«Динамо» U19: Игнатенко (Тугай, 31; Погорилый, 63) – Бенедюк (Малыш, 46), Филатов (Балаба, 69), Дячук (Опанасенко, 69), Танчак (Еременко, 74) – Мельниченко (Скрипник, 46; Василец, 82), Царенко (Леднев, 63), Яцык (Гаджук, 63), Близниченко (Слесар, 46), Диалло (Мехди, 66) – Попов (Горбач, 46; Уваров, 85)

Источник — ФК Динамо Киев

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