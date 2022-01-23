Костюк / Ястремская – Доулхайд / Сандерс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В понедельник украинские теннисистки Марта Костюк и Даяна Ястремская продолжат выступления на Открытом чемпионате Австралии в парном разряде.
В поединке третьего раунда украинки сразятся против девятого сеяного тандема Кэролайн Доулхайд / Сторм Сандерс (США / Австралия). Матч состоится первым запуском на Margaret Court Arena. Время начала поединка – 02:00 по Киеву.
Далее по сетке победительницы матча Крейчикова / Синякова (Чехия) – Коллинс / Кравчик (США).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
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